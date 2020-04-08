5 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا و24 وفاة

أعلنت وزارة الصحة في بلاغ لها مساء اليوم الأربعاء، أنه بتاريخ 07 أفريل 2020، تم إجراء 604 تحليلا مخبريا (المخبر المرجعي بمستشفى شارل نيكول: 140 تحليلًا، مخبر معهد باستور تونس: 245 تحليلا، مخبر مستشفى فطومة بورقيبة بالمنستير: 58 تحليلا، مخبر مستشفى فرحات حشاد بسوسة: 89 تحليلًا، مخبر مستشفى الحبيب بورقيبة بصفاقس: 72 تحليلا).

ولقد تم تسجيل 32 تحليلا إيجابيا، 27 منها حالات إصابة سابقة لا تزال حاملة للفيروس و5 حالات إصابة جديدة ليصبح العدد الجملي للمصابين بهذا الفيروس، وذلك بعد التثبت من المعطيات وتحيينها، 628 حالة مؤكدة من بين 8878 تحليلا جمليا، تتوزع على 22 ولاية.

وارتفع عدد الوفيات إلى 24 حالة (04 صفاقس، 04 سوسة، 03 أريانة، 01 الكاف، 01 المهدية، 01 تطاوين، 01 بنزرت، 02 تونس، 02 مدنين، 02 منوبة، 01 سيدي بوزيد، 01 نابل، 01 بن عروس).

وأشارت الوزارة إلى أنه في إطار المتابعة الحينية للوافدين تم إلى حد هذا التاريخ إخضاع 19414 شخصا للحجر الصحي الذاتي، 19266 منهم أتموا فترة المراقبة الصحية و148 مازالوا تحت الحجر الصحي والمراقبة الصحية اليومية.