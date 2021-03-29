5 سنوات سجنا لسواغ مان وتحويل أمواله المحجوزة إلى خزينة الدولة

أعلن الناطق الرسمي باسم المحكمة الإبتدائيّة بتونس1 محسن الدالي مساء اليوم الاثنين، عن صدور حكم إبتدائي ضد مغني الراب « سواغ مان » بـ5 سنوات سجنا مع خطية مالية قدرها 100 ألف دينار.

كما تم أيضا الحكم بتحويل أمواله المحجوزة في تونس وقدرها 19 مليون دينار إلى خزينة الدولة، مشيرا إلى أن هذا الحكم قابل للاستئناف .

يُشار إلى أن سواغ مان متّهم بالتحيّل وغسل الأموال .

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