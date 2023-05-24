5 عائلات تونسية لموقوفين تُقدّم شكوى إلى المحكمة الإفريقية ضد النظام التونسي



قدّم أفراد 5 عائلات تونسيين موقوفين وعضو معارض متوفى دعوى أمام المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب في أروشا اليوم ضد النظام التونسي.

وتطلب الدعوى من المحكمة اتخاذ تدابير مؤقتة عاجلة لإصدار أمر للحكومة التونسية بالإفراج الفوري عن المعتقلين السياسيين بمن فيهم راشد الغنوشي رئيس حزب النهضة، وسيد فرجاني عضو بالبرلمان السابق و غازي الشواشي الأمين العام السابق لحزب التيار الديمقراطي ووزير سابق و نور الدين بحيري وزير العدل الأسبق .

ودعا الطلب أيضا إلى التحقيق في وفاة الناشط التونسي رضا بوزيان الذي توفي عقب مشاركته في احتفالات عيد الثورة بشارع الحبيب بورڨيبة في جانفي 2022.

وتطلب الدعوى اجراءات عاجلة لمعالجة الايقافات التي اعتبرتها غير قانونية والوفاة التي حصلت، والحرص على عدم تكرر الانتهاكات. كما تم تقديم ملف فردي منفصل نيابة عن القاضي بشير العكرمي يطالب بالإفراج عنه على الفور وإعادته إلى منصبه كقاض.

وتم رفع القضية في اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب (ACHPR) بواسطة المحامي البريطاني رودني ديكسون Rodney Dixon KC نيابة عن أفراد عائلات الموقوفين والمتوفي بوزيان.

وسافرت يسرى الغنوشي ابنة راشد الغنوشي وكوثر فرجاني ابنة سعيد فرجاني إلى أروشا لتقديم الطلب. ويأتي ذلك بعد 10 أيام من صدور حكم بالسجن لمدة عام على الغنوشي .

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