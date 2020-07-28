5 منها محلية: 13 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة في بلاغ لها اليوم الثلاثاء، أنه بتاريخ 27 جويلية 2020، تمّ إجراء 1081 تحليلا مخبريا من بينها 50 تحليلا في إطار متابعة المرضى السابقين ليبلغ بذلك العدد الجملي للتحاليل 91256.

وقد تم تسجيل 35 تحليلا إيجابيا من بينهم 13 حالة إصابة جديدة: 05 حالات إصابة محلية و08 حالات إصابة وافدة و21 تحليلا إيجابيا لحالات إصابة سابقة لا تزال حاملة للفيروس، ليصبح العدد الجملي للمصابين بهذا الفيروس، وذلك بعد التثبت من المعطيات وتحيينها، 1468 حالة مؤكدة موزعة كالآتي: 1168 حالة شفاء و50 حالة وفاة و250 حالة إصابة لا تزال حاملة للفيروس وهي بصدد المتابعة من بينها 07 حالات إصابة وقع التكفل بها في المستشفى.



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