5 وزارات تناقش عمليّة نقل ودفن موتَى مصابي فيروس كورونا

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وزارة الصحة: لقاء صحفي لتقديم آخر مستجدّات كورونا تعقد اللجنة القارّة لمتابعة انتشار فيروس كورونا المستجدّ لقاء صحفيّا اليوم الاثنين 16 مارس 2 ...

ارتفاع عدد مصابي كورونا في تونس إلى 16 شخصا أعلن مدير عام رعاية الصحة الأساسية بوزارة الصحة شكري حمودة في نقطة إعلامية مساء اليوم الجمع ...

التوزيع الجغرافي لمصابي كورونا في تونس أعلنت وزارة الصحة مساء اليوم السبت، عن ارتفاع عدد مصابي كورونا في تونس إلى 278 إصابة تتوزع ...

التوزيع الجغرافي للمصابين بفيروس كورونا في تونس كشفت أعلنت المديرة العامة للمرصد الوطني للأمراض الجديدة والمستجدة نصاف بن علية اليوم الخميس، ...