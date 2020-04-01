5 وزارات تناقش عمليّة نقل ودفن موتَى مصابي فيروس كورونا

عُقد صباح اليوم الأربعاء 1 أفريل 2020، بمقر وزارة الشؤون المحليّة اجتماع تحت إشراف نجيب الخلفاوي رئيس ديوان وزير الشؤون المحليّة بحضور ممثلين عن 5 وزارات وهي:
- وزارة الشؤون الدينية
- وزارة الدفاع الوطني
- وزارة الصحة
- وزارة الداخلية
وخصّص اللقاء لمناقشة التدابير المزمع اعتمادها لتنظيم عمليّة نقل ودفن موتَى مصابي فيروس كورونا.
وسيتم تضمين مختلف النقاط المتفق عليها وأهمّها الجانب الوقائي والجانب اللوجستي والجانب التنظيمي في منشور يصدر في الغرض.
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