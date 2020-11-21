5 وفيات و 129 إصابة جديدة بكورونا في صفاقس

أعلنت الإدارة الجهوية للصحة بصفاقس، أنه تمّ بتاريخ 20 نوفمبر 2020، تسجيل 5 وفيات و 129 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الجملي للإصابات بالفيروس في الجهة إلى 5890 إصابة والوفيات إلى 161 وفاة.

وارتفع عدد المتعافين من كورونا إلى 4636 وذلك بعد تسجيل 77 حالة شفاء جديدة.

كما يُقيم حاليا 13 مصابا بقسم العناية المركزة بوحدة « كوفيد إنعاش » بالمستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة بصفاقس و78 مصابا بقسم « كوفيد أكسيجين » بالمستشفى الجامعي الهادي شاكر و33 مصابا بالمصحات الخاصة.

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