5 وفيات و 263 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزار الصحة في بلاغ لها مساء اليوم الثلاثاء، أنه تم بتاريخ 29 نوفمبر 2021، تسجيل 263 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من مجموع 6295 تحليلا مخبريا بنسبة تحاليل إيجابية بلغت 4.18 بالمائة.

كما تمّ في اليوم نفسه، تسجيل 5 وفيات ليرتفع العدد الجملي للوفيات إلى 25373 شخصا.

وسُجلت 128 حالة شفاء ما رفع عدد المتعافين من الفيروس إلى 691031 شخصا.

ويتم حاليا التكفل بـ 146 مصابا بالفيروس في المستشفيات العمومية والمصحات الخاصة، 44 منهم بأقسام الإنعاش والعناية المركزة و14 شخصا تحت التنفس الاصطناعي.

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