5 وفيات و145 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة مساء اليوم الثلاثاء، أنه تم بتاريخ 22 نوفمبر 2021، تسجيل 145 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و5 وفيات .

وبلغت نسبة التحاليل الإيجابية اليومية 3.47 بالمائة.

وقد ارتفع العدد الجملي للمتعافين إلى 690226 شخصا، فيما بلغ عدد التحاليل الإيجابية المنجزة 716609 شخصا.

وبلغ عدد المرضى المقيمين بالمستشفيات العمومية والمصحات الخاصة 140 شخصا، 46 منهم في أقسام الإنعاش والعناية المركزة و11 مريضا تحت التنفس الاصطناعي.

كلمات البحث :إصابة;تونس;كورونا;وفيات