5 وفيات و178 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة مساء الأحد، أنه تم بتاريخ 18 ديسمبر 2021، تسجيل 5 وفيات جديدة بفيروس كورونا المستجد و178 إصابة جديدة من مجموع 5432 تحليلا مخبريا بنسبة تحاليل إيجابية بلغت 3.28 بالمائة.

كما تم في اليوم نفسه تسجيل 202 حالة شفاء من الفيروس ليرتفع عدد المتعافين منه إلى 694052 من مجموع 721031 شخصا.

ويتم حاليا التكفل بـ 217 مريضا في المستشفيات العمومية والمصحات الخاصة، 76 منهم بأقسام العناية المركزة والإنعاش و12 آخرين تحت التنفس الاصطناعي.

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