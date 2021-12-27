5 وفيات و298 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة صباح اليوم الاثنين، أنه تم بتاريخ 25 ديسمبر 2021، تسجيل 5 وفيات و298 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من مجموع 6014 تحليلا مخبريا بنسبة تحاليل إيجابية بلغت 4.96 بالمائة.

كما تم في اليوم نفسه، تسجيل 67 حالة شفاء ليرتفع العدد الجملي للمتعافين إلى 695161 شخصا.

ويتم حاليا التكفل بـ244 مريضا في المستشفيات العمومية والمصحات الخاصة، 77 منهم بأقسام الإنعاش والعناية المركزة و17 منهم تحت التنفس الاصطناعي.

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