5 ولايات خالية من كورونا: التوزيع الجغرافي للمصابين والمتعافين والوفيات

أكدت وزارة الصحة في بلاغ لها، أنه تم تسجيل صفر حالات اصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد بتاريخ يوم 10 ماي 2020 بعد إجراء 292 تحليلا مخبريا.

ويكون بذلك العدد الجملي للمصابين بهذا الفيروس في استقرار منذ البارحة حيث بلغ 1032 حالة مؤكدة موزعة كالآتي:

تونس 232

أريانة 99

بن عروس 97

منوبة 40

نابل 15

زغوان 3

بنزرت 25

باجة 4

جندوبة 1

الكاف 8

سليانة 4

سوسة 84

المنستير 40

المهدية 17

صفاقس 36

القيروان 8

القصرين 8

سيدي بوزيد 6

قابس 23

مدنين 90

تطاوين 36

قفصة 45

توزر 5

قبلي 106

عدد الوفيات 45 تتوزّع كالآتي: تونس (8)، أريانة (5)، بن عروس (4)، منوبة(5)، نابل (1)، بنزرت (1)، الكاف (1)، سوسة (7)، المهدية (1)، صفاقس (5)، سيدي بوزيد (1)، مدنين (5)، تطاوين (1).

وأفادت الوزارة أنّه تمّ تسجيل 700 حالة شفاء و45 حالة وفاة و287 حالة إصابة لا زالت حاملة للفيروس وهي بصدد المتابعة من بينها 11 مقيمين حاليا في المستشفيات.

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