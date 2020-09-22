50 إصابة جديدة بكورونا في نابل

أعلن مدير الصحة الصحة الوقائية بالادارة الجهوية للصحة بنابل « عمر السليمي » مساء اليوم الثلاثاء، أنه تمّ يوم أمس الاثنين، القيام بـ270 تحليلا مخبريا للتقصي حول فيروس « كورونا » المستجد بولاية نابل، أسفرت عن تسجيل 50 إصابة محلية جديدة، ليرتفع العدد الجملي للمصابين منذ بداية الجائحة إلى 513 حالة، من بينهم 24 من الإطار الطبي وشبه الطبي

وأوضح المصدر ذاته بأن الحالات المسجلة تتوزع على 12 حالة بمعتمدية الهوارية، و8 حالات بمعتمدية سليمان، و3 حالات بكل من معتمديات دار شعبان الفهري وقرمبالية ونابل ومنزل بوزلفة، وحالتين بمعتمديات الحمامات وبني خيار وقليبية ومنزل تميم.

واشار السليمي، إلى أن عدد الذين لازالوا حاملين للفيروس بلغ 413 حالة وبلغ عدد حالات الشفاء 97 حالة و3 وفيات موزعين على معتمديات الحمامات ونابل وسليمان.

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