50 حالة وفاة و2414 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة في بلاغ لها، أنه تم بتاريخ 29 ديسمبر 2020، تسجيل 2414 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال يوم واحد من جملة 9616 عينة تحليل تم رفعها .

كما تم تسجيل 50 حالة وفاة خلال اليوم ذاته ليرتفع العدد الجملي للوفيات إلى 4620 حالة منذ بدء الجائحة.

وبلغ عدد المتعافين من الفيروس في التاريخ نفسه، 104 آلاف و980 من بين 137 ألفا و 213 حالة حاملة للفيروس.

ويتم حاليا التكفل بـ 6807 مصابا بفيروس كورونا المستجد بالمستشفيات في القطاعين الخاص والعام ، 330 مصابا يقيمون بأقسام العناية المركزة بالقطاعين، في حين يخضع 121 مصابا إلى التنفس الاصطناعي بالقطاعين.

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