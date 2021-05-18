50 وفاة و901 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة مساء الاثنين، أنه تم بتاريخ 16 ماي 2021، تسجيل 50 حالة وفاة بفيروس كورونا لترتفع حصيلة الوفيات إلى 11899 حالة، مقابل 901 إصابة جديدة من جملة 4703 تحليلا مخبريا.

وبهذا يصبح عدد المصابين في الجمهورية منذ بداية الجائحة 327473 إصابة.

وقد بلغت نسبة التحاليل الإيجابية 19.16 بالمائة.

كما تم في اليوم نفسه، تسجيل 1341 حالة شفاء جديدة ما يرفع عدد المتعافين من الفيروس التاجي إلى 288935 شخصا.

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