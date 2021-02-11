51 حالة وفاة و828 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة، في بلاغ لها مساء اليوم الخميس، أنه تم بتاريخ 10 فيفري 2021، تسجيل 51 حالة وفاة جراء فيروس كورونا المستجد، ليرتفع بذلك العدد الجملي للوفيات إلى 7429 وفاة، منذ مارس الماضي.

كما تم تسجيل 828 إصابة جديدة بفيروس كورونا عقب إجراء 3914 تحليلا مخبريا.

وبلغ عدد المتعافين 180 ألفا و830 شخصا بعد تعافي 449 مصابا، وذلك من بين 220 آلفا و478 شخصا أصيبوا بالفيروس.

وأنه يتم حاليا التكفل بـ1654 مصابين بفيروس كورونا المستجد، بالمستشفيات والمصحات الخاصة، 354 مصابا يقيمون حاليا بأقسام العناية المركزة، في حين يخضع 146 مصابا إلى التنفس الاصطناعي.

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