51 وفاة و1303 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحّة في بلاغ اليوم الأربعاء، أنّه تم بتاريخ 30 نوفمبر 2020، تسجيل 1303 إصابة جديدة بكورونا، ليرتفع بذلك العدد الجملي للحاملين للفيروس 98072 شخصا.

كما تم تسجيل 51 وفاة بالفيروس ليُصبح إجمالي عدد الوفيات 3311 شخصا.

وبلغ عدد التحاليل المجراة 464985، أمّا عدد المتعافين فهو في حدود 72473.

وبلغ عدد المرضى المقيمين إلى حدود يوم 30 نوفمبر 2020، في المستشفيات والمصحات الخاصة 1495 مريضا، 287 بأقسام العناية المركزة و112 تحت التنفس الاصطناعي.

كلمات البحث :إصابة;تونس;كورونا;وفاة