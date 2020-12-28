52 حالة وفاة و1612 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة في بلاغ لها مساء اليوم الاثنين، أنه تم بتاريخ 27 ديسمبر 2020، تسجيل 1612 إصابة جديدة بكورونا و52 حالة وفاة بالفيروس.

وقد ارتفع إجمالي المصابين منذ بداية الجائحة في تونس إلى 133.204 مصابا، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 4518 حالة.

ويُقيم حاليا 1547 شخصا بالمستشفيات والمصحات الخاصة، 332 شخصا بالعناية المركزة و109 شخصا تحت جهاز التنفس الاصطناعي.

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