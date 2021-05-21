52 وفاة و1159 إصابة جديدة بكورونا

اخر تحديث : 21/05/2021
من قبل | نشرت في : الصحة,تونس

كورونا وفاة

أعلنت وزارة الصحة مساء اليوم الجمعة، أنه تم بتاريخ 20 ماي 2021، تسجيل 52 حالة وفاة جديدة جراء فيروس كورونا و1159 حالة إصابة من جملة 6697 تحليلا مخبريا.

وارتفع العدد الجملي للوفيات إلى 12 ألفا و141 حالة.
كما بلغت نسبة التحاليل الإيجابية اليومية 17.31 بالمائة .
ويُقيم حاليا 2064 شخصا بالمستشفيات العمومية والمصحات الخاصة، 423 بأقسام العناية المركزة، و125 مصاب بالفيروس التاجي تحت جهاز التنفس الاصطناعي.


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