52 وفاة و1598 إصابة جديدة بكورونا في تونس

أعلنت وزارة الصحة في بلاغ لها مساء اليوم الثلاثاء، أنه تم بتاريخ 28 ديسمبر 2020، تسجيل 52 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع العدد الجملي للوفيات إلى 4570 شخصا.

كما تم في اليوم نفسه، تسجيل 1598 إصابة جديدة بالفيروس التاجي، ليُصبح العدد الجملي للحالات المكتشفة إلى 134802 شخصا.

كما تسجيل 3156 حالة شفاء، ما يرفع العدد الجملي للمتعافين منذ بداية الوباء إلى 104401 شخصا.

ويُقيم حاليا 1521 شخصا بالمستشفيات العمومية والمصحات الخاصة، 330 شخصا بأقسام العناية المركزة و113 تحت أجهزة التنفس الاصطناعي.

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