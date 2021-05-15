52 وفاة و552 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة مساء اليوم السبت، أنه تم بتاريخ 14 ماي 2021، تسجيل 52 حالة وفاة و552 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جملة 3413 تحليلا مخبريا.

كما تم في اليوم نفسه تسجيل 710 حالة شفاء من الفيروس ليرتفع عدد المتعافين إلى 286940 شخصا.

وقد ارتفع العدد الجملي للحالات المكتشفة منذ بداية الوباء إلى 325832 شخصا، فيما بلغ عدد الوفيات 11779 شخصا.

ويتم حاليا التكفل بـ 2271 شخصا في المستشفيات العمومية والمصحات الخاصة، 1900 منهم في القطاع العام و371 في القطاع الخاص، 452 بأقسام العناية المركزة و 141 تحت جهاز التنفس الاصطناعي.

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