528 إصابة جديدة بكورونا في يوم واحد

أعلنت وزارة الصحة في بلاغ أًصدرته منذ قليل، تسجيل 528 إصابة جديدة بفيروس كورونا في تونس خلال يوم 20 سبتمبر الجاري، مع تسجيل وفاة 5 أشخاص ليرتفع بذلك عدد الوفيات إلى 164 حالة.

ويبلغ عدد المرضى الذي يتم التكفل بهم حاليا بالمستشفات 221 شخصا، 65 منهم في أقسام العناية المركزة، و31 تحت جهاز التنفس الاصطناعي.

وبلغت نسبة التحاليل الإيجابية ليوم 20 سبتمبر 20.4 بالمائة.

وارتفع عدد المصابين بفيروس كورونا في تونس إلى 11260 شخصا.



كلمات البحث :إصابة;تونس;كورونا