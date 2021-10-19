528 مُصابا بكورونا يُقيمون في المستشفيات والمصحات الخاصة

أعلنت وزارة الصحة مساء الاثنين، أن 528 مصابا بفيروس كورونا المستجد يُقيمون إلى حدود يوم 17 أكتوبر 2021، في المستشفيات العمومية والمصحات الخاصة، 131 منهم في أقسام الإنعاش والمصحات الخاصة و47 آخرين تحت التنفس الاصطناعي.

كما تم في اليوم نفسه، تسجيل 47 حالة إصابة جديدة بالفيروس التاجي من مجموع 1751 تحليلا مخبريا، لتبلغ نسبة التحاليل الإيجابية 2.68 بالمائة.

كما تم في التاريخ ذاته، تسجيل حالة وفاة وحيدة ليرتفع العدد الجملي للوفيات المبلغ عنها منذ بداية الجائحة 25100 شخصا.

وسُجلت بتاريخ 17 أكتوبر الجاري، 109 حالة شفاء من الوباء، ليبلغ العدد الجملي للمتعافين 684512 شخصا.

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