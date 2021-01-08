4110 حالة شفاء من كورونا بالوسط المدرسي بنسبة 77.8 %

أعلنت وزارة التربية في بلاغ لها اليوم الجمعة، أن العدد الجملي لمصابي فيروس كورونا بالوسط المدرسي بلغ إلى حدود يوم 6 جانفي 2021، 5280 إصابة، 4110 منهم تعافوا من الفيروس أي بنسبة شفاء بلغت 77.8 بالمائة.

وأشارت الوزارة إلى أن عدد المصابين في صفوف التلاميذ بلغ 2357 شخصا، فيما أصيب 2296 شخصا في صفوف المدرسين، وأصيب 466 شخصا من إطار الإشراف الإداري والبيداغوجي والإداريين والقيمين والقيمين العامين والمرشدين التطبيقين، فيما سُجلت إصابة 161 شخصا من العملة.

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