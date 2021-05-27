53 وفاة و1397 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة مساء اليوم الخميس، أنه تم بتاريخ 26 ماي 2021، تسجيل 53 حالة وفاة جديدة بكورونا ليرتفع العدد الجملي للوفيات إلى 12451 شخصا.

كما تم في اليوم نفسه، تسجيل 1397 حالة إصابة جديدة بكورونا من جملة 6529 تحليلا مخبريا، ليبلغ العدد الجملي للحالات المكتشفة إلى 340250 شخصا.

وبلغت نسبة التحاليل الإيجابية اليومية 21.40 بالمائة.

وتم في التاريخ نفسه تسجيل 476 حالة شفاء، ليرتفع عدد المتعافين من الفيروس إلى 299331 شخصا.

وبلغ العدد الإجمالي للمرضى المتكفل في المستشفيات 2006 شخصا، 1753 مريضا في القطاع العام و253 شخصا في القطاع العام.

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