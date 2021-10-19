54 إصابة بكورونا ولا وفيات مصرّح بها

أعلنت وزارة الصحة، في بلاغ لها اليوم الثلاثاء، بأنه لم يتم التصريح بأية حالة وفاة ناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا، بتاريخ يوم أمس الاثنين.

كما تم في اليوم نفسه، تسجيل 54 حالة إيجابية من مجموع 2095 تحليلا مخبريا، لتبلغ نسبة التحاليل الإيجابية 2 فاصل 58 في المائة.

وأوضحت الوزارة أن العدد الجملي للوفيات بلغ منذ ظهور الوباء في شهر مارس من العام الماضي، 25 ألفا و103 وفاة.

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