540 إصابة جديدة بكورونا في تونس

اخر تحديث : 19/09/2020
من قبل | نشرت في : الصحة,تونس

وزارة الصحة تونس

أعلنت وزارة الصحة صباح اليوم السبت، أنّه بتاريخ 16 سبتمبر 2020 تم تسجيل 540 إصابة جديدة بكورونا من ضمن 3206 تحليلا منجزنا في اليوم ذاته.

وقد ارتفع عدد الإصابات الجملي إلى 9110، وتبلغ نسبة التحاليل الإيجابية 16.8 بالمائة، ويبلغ عدد الحالات النشيطة 6107، أما عدد الوفيات فبلغ 138 شخصا، فيما بلغ عدد المرضى الذين يتم التكفل بهم حاليا في المستشفيات 152 مريضا و54 في العناية المركزة و18 مريضا تحت جهاز التنفس الاصطناعي.

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