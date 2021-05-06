55 وفاة بكورونا في الوسط المدرسي منذ بداية السنة الدراسية

أعلنت وزارة التربية في بلاغ لها مساء الأربعاء، أن إجمالي حالات الوفيات ارتفع بالوسط المدرسي جراء عدوى فيروس كورونا المستجد إلى 55 حالة وفاة وذلك منذ بداية الموسم الدراسي في 15 سبتمبر 2020 إلى حدود 4 ماي الجاري.

وبلغ عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في صفوف التلاميذ 4366 إصابة، فيما تم تسجيل 4760 إصابة في أوساط المدرسين، و968 إصابة لدى إطار الإشراف الإداري والبيداغوجي والقيمين العامين والقيمين والمرشدين التطبيقيين، و342 إصابة لدى العملة.

وبذلك بلغ مجموع الإصابات بالوسط المدرسي خلال الفترة الممتدة بين 15 سبتمبر 2020 إلى حدود يوم 4 ماي الجاري 10436 إصابة، مقابل تسجيل 10220 حالة شفاء.

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