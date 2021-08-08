551.008 شخصا تلقوا التلقيح اليوم موزعين على هذه الولايات

أعلنت رئاسة الجمهورية في بلاغ لها مساء اليوم الأحد، أن عدد الأشخاص الذين تلقوا الجرعة الأولى من التلاقيح، اليوم 8 أوت 2021، في إطار اليوم الافتتاحي لعمليات التلقيح المكثف التي أذن بها رئيس الدولة قد بلغ 551.008 مواطن، وذلك وفق التوزيع التالي حسب الولايات:

تونس……40756

أريانة…..20423

بن عروس…33313

منوبة…26564

بنزرت…37969

باجة…19886

جندوبة…27047

الكاف…13137

نابل…62879

زغوان…7083

سليانة…10010

القيروان…21555

القصرين…18511

سوسة…40465

سيدي بوزيد…21060

المهدية…21126

صفاقس…45959

قفصة…14777

قابس…18597

قبلي…5895

توزر…3758

مدنين…19529

تطاوين…1570

المنستير…19139

وتوجهت رئاسة الجمهورية بالشكر لكافة الإطار الطبي وشبه الطبي العسكري والمدني المشارك وإلى كل الوزارات والهياكل والمنظمات الوطنية ومكونات المجتمع المدني والمتطوعين الذين ساهموا في إنجاح هذه المبادرة الاستثنائية، مؤكدة أن أيام التلقيح المكثف ستتواصل في الفترة القريبة القادمة.

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