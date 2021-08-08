551.008 شخصا تلقوا التلقيح اليوم موزعين على هذه الولايات

أعلنت رئاسة الجمهورية في بلاغ لها مساء اليوم الأحد، أن عدد الأشخاص الذين تلقوا الجرعة الأولى من التلاقيح، اليوم 8 أوت 2021، في إطار اليوم الافتتاحي لعمليات التلقيح المكثف التي أذن بها رئيس الدولة قد بلغ 551.008 مواطن، وذلك وفق التوزيع التالي حسب الولايات:
تونس……40756
أريانة…..20423
بن عروس…33313
منوبة…26564
بنزرت…37969
باجة…19886
جندوبة…27047
الكاف…13137
نابل…62879
زغوان…7083
سليانة…10010
القيروان…21555
القصرين…18511
سوسة…40465
سيدي بوزيد…21060
المهدية…21126
صفاقس…45959
قفصة…14777
قابس…18597
قبلي…5895
توزر…3758
مدنين…19529
تطاوين…1570
المنستير…19139
وتوجهت رئاسة الجمهورية بالشكر لكافة الإطار الطبي وشبه الطبي العسكري والمدني المشارك وإلى كل الوزارات والهياكل والمنظمات الوطنية ومكونات المجتمع المدني والمتطوعين الذين ساهموا في إنجاح هذه المبادرة الاستثنائية، مؤكدة أن أيام التلقيح المكثف ستتواصل في الفترة القريبة القادمة.
كلمات البحث :تلقيح;تونس;رئاسة الجمهورية
نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.