552 مصابا بكورونا في المستشفيات والمصحات

أعلنت وزارة الصحة صباح اليوم الثلاثاء، أنه يتم إلى حدود يوم 16 جانفي 2022، التكفل بـ552 مصابا بفيروس كورونا المستجد في المستشفيات العمومية والمصحات الخاصة، 132 منهم بأقسام الإنعاش والعناية المركزة و28 منهم تحت التنفس الاصطناعي.

وكشفت الوزارة أنه تم في التاريخ ذاته، تسجيل 3905 إصابة جديدة بالفيروس التاحي، من مجموع 14226 تحليلا مخبريا، بنسبة تحاليل إيجابية بلغت 27.45 بالمائة.

كما تم تسجيل حالتيْ وفاة ليرتفع العدد الجملي للوفيات إلى 25817 شخصا.

وبلغ عدد من أصيبوا بالفيروس وتعافوا منه في اليوم ذاته، 2261 شخصا ليرتفع العدد الجملي للمتعافين إلى 706291 شخصا من مجموع 791917 تحليلا إيجابيا.

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