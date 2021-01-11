5534 إصابة بكورونا و31 وفاة في الوسط المدرسي

أعلنت وزارة التربية في بلاغ لها مساء اليوم الإثنين 11 جانفي 2021، أن الوسط المدرسي، سجّل خلال الفترة المتراوحة بين 15 سبتمبر المنقضي و8 جانفي الحالي، 5534 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد و4150 حالة شفاء من هذا الفيروس، لتبلغ نسبة الشفاء الجملية 75 في المائة.

كما تم تسجيل 31 حالة وفاة جراء الفيروس التاجي في الوسط المدرسي منذ انطلاق السنة المدرسية.

ويتوزع مجموع الاصابات بفيروس كوفيد ـ19 في الوسط المدرسي إلى 2459 اصابة في صفوف التلاميذ و2417 اصابة لدى المدرسين و484 لدى الاطار الاداري والبيداغوجي والقيمين والمرشدين، و174 في صفوف العملة.

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