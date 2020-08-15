56 إصابة جديدة بكورونا في قابس

أعلن المدير الجهوي للصحة بقابس يحيى حمدي اليوم السبت 15 أوت 2020، تسجيل 56 إصابة جديدة محلية بفيروس كورونا .

وبين حمدي بأن نتائج التحاليل المرفوعة وعددها 276 أثبتت تسجيل 56 حالة إصابة جديدة محلية، منها 49 في منطقة الحامة و7 حالات في بقية الولاية.

يُشار إلى أن العدد الجملي للاصابات المؤكدة منذ 5 أوت 2020 بلغ 249 إصابة.

يُذكر أنه تم اليوم السبت تركيز المستشفى العسكري المتنقل والميداني بالمستشفى المحلي بالحامة وهو مجهز بمخبر للتحاليل الجرثومية، في إطار التقصي السريع للحالات المصابة بكورونا.

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