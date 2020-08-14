56 إصابة جديدة بكورونا 49 منها محلية

أعلنت وزارة الصحة في بلاغ لها اليوم الجمعة، أنه بتاريخ 13 أوت 2020، تمّ إجراء 1200 تحليلا مخبريا من بينها 46 تحليلا في إطار متابعة المرضى السابقين ليبلغ بذلك العدد الجملي للتحاليل 110023.

وقد تم تسجيل 68 تحليلا إيجابيا من بينهم 56 حالة إصابة جديدة: 49 حالة إصابة محلية و7 حالات إصابة وافدة و12 تحليلا إيجابيا لحالات إصابة سابقة لا تزال حاملة للفيروس، ليصبح العدد الجملي للمصابين بهذا الفيروس، وذلك بعد التثبت من المعطيات وتحيينها، 1903 حالة مؤكدة موزعة كالآتي: 1320 حالة شفاء و53 حالة وفاة و530 حالة إصابة لا تزال حاملة للفيروس وهي بصدد المتابعة من بينها 19 حالة إصابة وقع التكفل بها في المستشفى.



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