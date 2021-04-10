56 وفاة و1460 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة في بلاغ لها مساء اليوم السبت، أنه تم بتاريخ 9 أفريل 2021، تسجيل 56 حالة وفاة و1460 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من مجموع 5825 تحليلا مخبريا.

وقد ارتفع العدد الجملي للحالات المكتشفة إلى 27029 إصابة، فيما بلغ العدد الجملي للوفيات 9235 حالة وفاة.

ويُقيم حاليا 1985 شخصا بالمستشفيات العمومية والمصحات الخاصة، 407 منهم بأقسام العناية المركزة، فيم يخضع 124 شخصا لجهاز التنفس الاصطناعي.

كلمات البحث :إصابة;تونس;كورونا;وفاة