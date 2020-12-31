56 وفاة و1924 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة في بلاغ لها مساء اليوم الخميس ، بأنه تم بتاريخ 30 ديسمبر 2020، تسجيل 1924 حالة إصابة جديدة بالفيروس التاجي وذلك إثر إجراء 6926 تحليلا مخبريا في حين ارتفع عدد الوفيات جراء هذا الفيروس إلى 4674 حالة وفاة بعد تسجيل 56 حالة وفاة .

وبلغ عدد المتعافين من الفيروس في التاريخ نفسه، 105 ألفا و 364 متعافي من بين 139 ألف و 140 حالة حاملة للفيروس.

ويتم حاليا التكفل بـ 6864 مصابا بفيروس كورونا المستجد بالمستشفيات في القطاعين الخاص والعام ، ويقيم حاليا 326 مصابا بأقسام العناية المركزة بالقطاعين ، في حين يخضع 124 مصابا إلى التنفس الاصطناعي بالقطاعين.

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