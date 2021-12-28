57291 مليار دينار حجم ميزانية الدولة لسنة 2022

كشفت وزيرة المالية سهام بوغديري نمصية، خلال ندوة صحفية انعقدت اليوم الثلاثاء 28 ديسمبر 2021، أن حجم ميزانية الدولة لسنة 2022، يبلغ 57291 مليار دينار، أي بزيادة 3.2% عن الميزانية الواردة بقانون المالية التعديلي لسنة 2021.

وأضافت نمصية بأن موارد الدولة من المداخيل الجبائية لسنة 2022 ستشهد تطورا يقترب من 13.9%، فيما زادت نفقات الدولة بـ6.6% متأتية من نفقات التأجير التي ارتفعت 1228 مليون دينار.

كما بلغت نفقات الدعم 1235 مليون دينار منها ما يهم المواد الأساسية والمحروقات والنقل وتدخلات دون الدعم ونفقات الاستثمار وعمليات مالية أخرى، مؤكدة ان الدولة خصصت للفئات الهشة دعما ذو قيمة رغم الاكراهات مضيفة انه لن يتم ترفيع سعر قارورة الغاز.

من جهة أخرى، بينت وزيرة المالية سهام البوغديري أنه من المنتظر الانطلاق في التفاوض مع صندوق النقد الدولي بداية السنة المقبلة، مشيرا إلى أن التفاوض سيتم وفق برنامج اصلاحي سيقع تقديمه انطلاقا من المؤشرات التي سيتم تسجيلها.

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