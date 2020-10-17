5752 إصابة جديدة بكورونا خلال الـ 4 أيام الماضية

أعلنت وزارة الصحة في بلاغ لها مساء اليوم السبت، أنه تم خلال الأربعة أيام الماضية (من 13 الى 16 اكتوبر 2020) تسجيل 5752 اصابة جديدة بكورونا من جملة 15056 تحليلا مخبريا ليرتفع بذلك عدد مصابي كورونا في تونس إلى 40542 شخصا.

وارتفع مجموع الوفيات إلى 626 حالة وفاة منذ بداية الجائحة، بزيادة 114 وفاة خلال الـ4 أيام الماضية وتمثل الوفيات نحو 5.28 % لكل 100 ألف ساكن.

ويبلغ عدد المرضى الذين يقيمون حاليا بالمستشفيات 901 مريضا وبزيادة بـ 151 مريضا بكوفيد 19 بينهم 158 مريضا بأقسام العناية المركزة و77 مريضا تحت جهاز التنفس الاصطناعي.



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