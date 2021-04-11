58 وفاة و1564 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة في بلاغ لها مساء اليوم الأحد، أنه تم بتاريخ 10 أفريل 2021، تسجيل 58 حالة وفاة و1564 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جملة 6106 تحليلا مخبريا.

ويُقيم حاليا بالمستشفيات العمومية والمصحات الخاصة 2072 مريضا، 413 بأقسام العناية المركزة، و137 تحت جهاز التنفس الاصطناعي.

وقد ارتفع العدد الجملي للحالات المكتشفة منذ بداية الوباء إلى 271861 شخصا، فيما بلغ العدد الجملي للوفيات إلى 9293 حالة وفاة.

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