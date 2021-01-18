58 وفاة و1795 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة في بلاغ لها مساء اليوم الإثنين، أنه تم بتاريخ 17 جانفي 2021، تسجيل 1795 إصابة جديدة بكورونا، و58 وفاة بالفيروس.

وارتفع إجمالي المصابين بالفيروس منذ بداية الجائحة في تونس إلى 181.885 حالة، فيما بلغ عدد الوفيات 5750 حالة وفاة.

كما ارتفع عدد حالات الشفاء من فيروس كورونا إلى 131.019 شخصا بعد تسجيل تعافي 2027 مصابا من الفيروس بتاريخ 17 جانفي 2021.

ويُقيم حاليا 1925 شخصا بالمستشفيات العمومية والمصحات الخاصة، 385 شخصا بأقسام العناية المركزة، و130 شخصا تحت جهاز التنفس الاصطناعي.

كلمات البحث :إصابة;تونس;كورونا;وفاة