596 إصابة بفيروس كورونا في تونس

أعلنت وزارة الصحة في بلاغ لها مساء اليوم الاثنين، أنه بتاريخ 05 أفريل 2020، تم تسجيل 22 حالة إصابة جديدة من مجموع 580 تحليلا مخبريا (المخبر المرجعي بمستشفى شارل نيكول: 139 تحليلا، مخبر معهد باستور تونس: 349 تحليلا، مخبر مستشفى فطومة بورقيبة بالمنستير: 70 تحليلا، مخبر مستشفى الحبيب بورقيبة بصفاقس: 22 تحليلا) ليصبح العدد الجملي للمصابين بهذا الفيروس، وذلك بعد التثبت من المعطيات وتحيينها، 596 حالة مؤكدة من بين 7725 تحليلا جمليا، تتوزع على 22 ولاية.

كما بلغ عدد الوفيات 22 شخصا (04 صفاقس، 03 سوسة، 03 أريانة، 01 الكاف، 01 المهدية، 01 تطاوين، 01 بنزرت، 02 تونس، 02 مدنين، 01 منوبة، 01 سيدي بوزيد، 01 نابل، 01 بن عروس).

وأشارت الوزارة إلى أنه في إطار المتابعة الحينية للوافدين تم إلى حد هذا التاريخ إخضاع 19122 شخصا للحجر الصحي الذاتي، 18720 منهم أتموا فترة المراقبة الصحية و402 مازالوا تحت الحجر الصحي والمراقبة الصحية اليومية.

كما وقع إخضاع حوالي 3000 شخصا من بين المخالطين للحالات المؤكدة للحجر الصحي الذاتي.

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