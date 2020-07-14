6 أشهر سجنا ضد المدونة آمنة الشرقي



صدر عن المحكمة الإبتدائية بتونس اليوم الثلاثاء 14 جويلية 2020، حكم بالسجن لـ 6 أشهر ضد المدونة آمنة الشرقي، بتهمة المس من المقدسات على خلفية نشرها نصا على مواقع التواصل الإجتماعي تحت اسم « سورة كورونا » .

ووُجهت للشرقي تهمة الدعوة والتحريض على الكراهية بين الأديان والأجناس والسكان، وحُوكمت بغرامة مالية قدرها ألفي دينار عن جريمة النيل من الشعائر الدينية.

وأكد رئيس وحدة الإعلام بالمحكمة الابتدائية بتونس العاصمة محسن الدالي أن الحكم قابل للاستئناف.

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