6 أشهر سجنا في حق النائب راشد الخياري

صدر اليوم الاثنين 30 ديسمبر 2019، حكم عن المحكمة الإبتدائية بتونس 2 يقضي بسجن النائب المستقل راشد الخياري لمدة 6 أشهر مع إسعافه بتأجيل التنفيذ و تغريمه بمبلغ 3 آلاف دينار.

و حًوكم الخياري بتهمة « برطاج تدوينة فيسبوكية خلال سنة 2017″ تتحدث عن إجتماع عقده قيادي أمني كبير مع مهرب بدولة الإمارات مدعومة بصور اللقاء، وفق ما أكده الخياري على صفحته الرسمية بالفايسبوك.

وعلّق الخياري على الحكم بما يلي:

« العدل في أبهى تجلياته « نهبوا ثرواتكم و خيراتكم و بلادكم و عاثوا في وطنكم فسادا و لم يحاكموا منهم أحدا » برطاجيت منشور فيسبوكي قريب يعدموني » .

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