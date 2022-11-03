6 أشهر سجنا مع النفاذ العاجل للأخوين القروي

أعلن الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بالقصرين ومساعد وكيل الجمهوريّة رياض النويوي في تصريحات إعلامية اليوم الخميس، أنّ محكمة الناحية بتالة أصدرت حكما يقضي بسجن كل من رئيس حزب قلب تونس نبيل القروي وشقيقه غازي القروي لمدّة 6 أشهر مع النفاذ العاجل من أجل اجتياز الحدود البرية خلسة.

وللإشارة فقد اعتقلت السلطات الجزائرية الأخوين غازي و نبيل القروي بتاريخ 29 اوت 2021 ، بعد اجتيازها للحدود البرية خلسة عن طريق شخص تمّ إيقافه من قبل السلطات التونسية.

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