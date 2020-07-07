6 إصابات جديدة وافدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة في بلاغ لها اليوم الثلاثاء، أنه بتاريخ 06 جويلية 2020، تمّ إجراء 258 تحليلا مخبريا من بينها 04 تحاليل في إطار متابعة المرضى السابقين ليبلغ بذلك العدد الجملي للتحاليل 73610.

وقد تم تسجيل 07 تحاليل إيجابية من بينها 06 حالات إصابة جديدة وافدة و01 تحليل إيجابي لحالة إصابة سابقة لا تزال حاملة للفيروس، ليصبح العدد الجملي للمصابين بهذا الفيروس، وذلك بعد التثبت من المعطيات وتحيينها، 1205 حالة مؤكدة موزعة كالآتي: 1049 حالة شفاء و50 حالة وفاة و106 حالة إصابة لا تزال حاملة للفيروس وهي بصدد المتابعة من بينها 01 حالة إصابة حاليا بالمستشفى.

مع العلم وأن جميع الحالات النشيطة وقع التكفل بهم داخل مراكز إيواء مخصصة للغرض.

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