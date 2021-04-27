6 جامعات تونسية ضمن الترتيب العالمي لسنة 2021

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في بلاغ لها، أن 6 جامعات تونسية تمكنت من تبوّء مراتب متقدّمة ضمن الترتيب العالمي الجديد لسنة 2021 لمؤسّسة « times higher education » العالمية المختصّة في تصنيف الجامعات وفق جملة من المؤشّرات والتّي تصدر صنفين من الترتيب الأوّل حول الجانب الأكاديمي والثاني حول تقييم انخراط الجامعات في أهداف الأمم المتحّدة ذات الصلة بالتنمية المستدامة.

والجامعات التونسية هي جامعة تونس المنار، جامعة صفاقس، جامعة قرطاج، جامعة المنستير، جامعة سوسة وجامعة منوبة.

وقد احتّلت هذه الجامعات التونسية مرتبة متقدّمة وفق عدّة مؤشرّات معتمدة، مسجّلة بذلك تميّزا مستمّرا من سنة إلى أخرى ضمن التصنيفات العالمية.

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