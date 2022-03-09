6 وفيات و1013 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة صباح اليوم الأربعاء، عن تسجيل 6 وفيات و1013 إصابة جديدة بفيروس كورونا من مجموع 6645 تحليلا مخبريا، وذلك بتاريخ 7 مارس الجاري.

وارتفعت بذلك الوفيات بالفيروس، منذ بداية انتشار الوباء، إلى 27989 حالة وفاة والإصابات إلى 1017907 إصابة.

وبلغت نسبة التحاليل الإيجابية اليومية 15.24 بالمائة.

ويتم حاليا التكفل بـ 566 مصابا بالفيروس في المستشفيات العمومية والمصحات الخاصة، 140 منهم بأقسام الإنعاش والعناية المركزة، فيما يخضع 42 مريضا للتنفس الاصطناعي.

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