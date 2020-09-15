6 وفيات و241 إصابة جديدة بكورونا في تونس

أعلنت وزارة الصحة في بلاغ لها مساء اليوم الثلاثاء، أنه بتاريخ 13 سبتمبر 2020، قد تم تسجيل 241 حالة إصابة جديدة، ليبلغ العدد الجملي للحالات 7623.

وقد تم، منذ فتح الحدود في27 جوان 2020، تسجيل 6422 حالة مؤكدة حاملة لفيروس الكورونا الجديد منها 607 حالة وافدة و5721 حالة محلية (89 %) و73 حالة وفاة (%1).

ويقع التكفل حاليا بـ 133 (,62%) مريضا في المستشفيات من بينهم 36 (0,68 %) مريضا بأقسام العناية المركزة و14 تحت جهاز التنفس الاصطناعي. ويبلغ عدد الحالات النشيطة 5238 (81،5%) وعدد المرضى الحاملين للأعراض 725 (13,84 %).

وقد تمّ إجراء 1131 تحليلا مخبريا، ليبلغ بذلك العدد الجملي للتحاليل 179035.

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