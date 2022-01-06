6 وفيات و2594 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة مساء اليوم الخميس، أنه تم بتاريخ 5 جانفي 2022، تسجيل 2594 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من مجموع 13562 تحليلا مخبريا بنسبة تحاليل إيجابية بلغت 19.13 بالمائة.

كما تم في اليوم نفسه، تسجيل 6 حالات وفاة ليرتفع العدد الجملي للوفيات المبلغ عنها إلى 25630 شخصا.

ويتم حاليا التكفل بـ 378 مريضا في المستشفيات العمومية والمصحات الخاصة بعد تسجيل 42 حالة إيواء جديدة، 100 منهم بأقسام الإنعاش والعناية المركزة و15 شخصا تحت التنفس الاصطناعي.

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