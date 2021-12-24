6 وفيات و326 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة في بلاغ لها مساء الخميس، أنه تم بتاريخ 22 ديسمبر 2021، تسجيل 6 وفيات جديدة و326 إصابة جديدة بفيروس كورونا من مجموع 6668 تحليلا مخبريا نسبة تحاليل إيجابية بلغت 4.89 بالمائة.

كما تم تسجيل 163 حالة شفاء جديدة من الفيروس، ليرتفع العدد الجملي للمتعافين إلى 694680 شخصا.

ويتم حاليا التكفل بـ246 شخصا في المستشفيات العمومية والمصحات الخاصة، 82 منهم بأقسام العناية المركزة والإنعاش و15 حالة تحت التنفس الاصطناعي.

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