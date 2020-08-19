60 وفاة جراء كورونا في تونس

أعلنت وزارة الصحة في بلاغ لها مساء اليوم الأربعاء، ارتفاع عدد وفيات فيروس كورونا إلى 60 حالة وفاة، فيما تزال 972 حالة إصابة حاملة للفيروس وهي بصدد المتابعة من بينها 26 حالة إصابة وقع التكفل بهم في المستشفى و8 حالات إصابة يقيمون في وحدة العناية المركزة.

وقد تم، منذ تاريخ فتح الحدود في27 جوان 2020، تسجيل 1225 حالة إصابة مؤكدة بفيروس الكورونا الجديد منها 449 حالة وافدة و776 حالة محلية و10 حالات وفاة.

وكشف البلاغ بأنه تم بتاريخ 18 أوت 2020، تسجيل 113 حالة إصابة جديدة، 105 حالة إصابة محلية و8 حالات إصابة وافدة، و48 تحليلا إيجابيا لحالات إصابة سابقة لا تزال حاملة للفيروس، ليصبح العدد الجملي للمصابين بهذا الفيروس، وذلك بعد التثبت من المعطيات وتحيينها، 2427 حالة مؤكدة منها 1395 حالة شفاء.



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