61 حالة إصابة مازالت حاملة لفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة في بلاغ لها اليوم السبت، أنه بتاريخ 05 جوان 2020، تمّ إجراء 503 تحليلا مخبريا من بينها 21 تحليلا في إطار متابعة المرضى السابقين ليبلغ بذلك العدد الجملي للتحاليل 54653.

وقد تم تسجيل 03 تحاليل إيجابية كلها لحالات إصابة سابقة لا تزال حاملة للفيروس وصفر حالات إصابة جديدة، ليبقى العدد الجملي للمصابين بهذا الفيروس 1087 حالة مؤكدة موزعة كالآتي: 977 حالة شفاء و49 حالة وفاة (لم يتم تسجيل حالات وفاة جديدة) و61 حالة إصابة لا تزال حاملة للفيروس وهي بصدد المتابعة.

ويتوزع عدد الإصابات (بعد تحيين مكان الإقامة) على الولايات كالآتي:



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